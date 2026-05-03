Il sindaco ha espresso sorpresa per il netto distacco tra lui e la segretaria del Partito Democratico, sottolineando di aver sperato in un atteggiamento diverso. La situazione riguarda le relazioni tra le due figure politiche e il loro rapporto con il partito a livello nazionale. La discussione si è concentrata su divergenze di vedute e sulla gestione delle rispettive posizioni, evidenziando una frattura tra le parti.

Fortunatamente per qualcuno viene prima Roma Capitale del Partito democratico. E così il sindaco (dem) Roberto Gualtieri si sfoga e intervistato dal Corriere della Sera tira una clamorosa picconata al suo stesso partito, colpevole in Parlamento di essersi astenuto sulla riforma votata dal solo centrodestra. Un via libera in aula accolto tra le proteste del centrosinistra e l'indignazione delle forze di governo per l'atteggiamento disfattista e "anti-italiano" delle opposizioni. "Avrei auspicato una maggioranza più ampia per questa riforma attesa da molto tempo. Roma ha bisogno di un ordinamento che preveda poteri e risorse adeguate per poter svolgere al meglio il proprio ruolo di Capitale, di grande metropoli e di centro mondiale della cristianità - spiega Gualtieri, lamentando l'atteggiamento del Nazareno -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gualtieri, il clamoroso strappo con Schlein e Pd: "Mi sarei aspettato qualcosa di diverso"

Notizie correlate

Arthur riavvolge il nastro: «Alla Juve non è andata come mi sarei aspettato ma con Spalletti potrei adattarmi bene. Yildiz pazzesco, se Neymar mi chiedesse di andare in Serie A…»Retegui torna in Serie A? Può (e vuole) già lasciare l’Arabia Saudita: contatti avviati con una big italiana.

Conte deluso da Lukaku: "Mi sarei aspettato un saluto, un messaggio. Mi è dispiaciuto tanto"Antonio Conte non ha nascosto la sua delusione e la sua amarezza per il comportamento di Romelu Lukaku.