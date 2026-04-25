Conte deluso da Lukaku | Mi sarei aspettato un saluto un messaggio Mi è dispiaciuto tanto

Antonio Conte ha espresso la sua delusione riguardo al comportamento di Romelu Lukaku, affermando di essersi aspettato un saluto o un messaggio che non sono arrivati. L'allenatore ha dichiarato di aver provato dispiacere nel constatare questa mancanza di contatto da parte del giocatore. La situazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre il rapporto tra i due si trova al centro dell’attenzione.

Antonio Conte non ha nascosto la sua delusione e la sua amarezza per il comportamento di Romelu Lukaku. L'attaccante belga è tornato lunedì scorso a Castel Volturno, ma non ha incontrato l'allenatore con cui c'è un fortissimo legame professionale da anni.“Sinceramente non ho avuto l'opportunità.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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