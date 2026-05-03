GTWC Europe Arthur Leclerc e Thomas Neubauer vincono con Ferrari Gara-1 a Brands Hatch

Durante la prima gara della GT World Challenge Europe a Brands Hatch, i piloti di Ferrari e AF Corse hanno concluso in testa. Arthur Leclerc e Thomas Neubauer hanno portato a casa la vittoria nella competizione Sprint Cup. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue sfide tecniche, con i due piloti che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al termine.

Ferrari ed AF Corse vincono con Arthur Leclerc e Thomas Neubauer Gara-1 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Brands Hatch. La 296 GT3 EVO n. 50 si impone sulla concorrenza approfittando di una penalità dopo la bandiera a scacchi per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Verstappen Racing di Chris LulhamDaniel Juncadella. L’auto del team del pluricampione del mondo di F1, portata in azione da 2 Seas Motorsport, è stata limitata come tanti altri protagonisti dal mancato rispetto delle bandiere gialle, presenti alla penultima curva durante il periodo di soste obbligatorie per un problema all’Audi n. 99 Tresor Attempto Racing. La Mercedes, penalizzata anche per un’infrazione ai box che apparentemente non ha inciso sul risultato finale, è quindi precipitata nella graduatoria assoluta insieme anche alla BMW M4 GT3 EVO n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GTWC Europe, Arthur Leclerc e Thomas Neubauer vincono con Ferrari Gara-1 a Brands Hatch Notizie correlate GTWC Europe, Porsche domina in qualifica a Brands Hatch. 8° RossiPorsche monopolizza la scena nelle qualifiche di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. GTWC Europe, Rossi torna full-time in Sprint Cup. Prima tappa a Brands HatchInizia ufficialmente questo fine settimana da Brands Hatch la stagione 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: GTWC Europe, la guida alla Sprint Cup 2026; GTWC Europe, Porsche domina in qualifica a Brands Hatch. 8° Rossi; GT World Challenge: Lionspeed GP Domina Le Qualifiche A Brands Hatch.; GTWC Europe, Rossi torna full-time in Sprint Cup. Prima tappa a Brands Hatch. GTWC Europe, Porsche domina in qualifica a Brands Hatch. 8° RossiPorsche monopolizza la scena nelle qualifiche di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La 992 GT3-R EVO n. 80 di Ricardo ... oasport.it GTWC Europe, Rossi torna full-time in Sprint Cup. Prima tappa a Brands HatchInizia ufficialmente questo fine settimana da Brands Hatch la stagione 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. A poche settimane ... oasport.it Come già successo l'anno scorso, Arthur Leclerc scenderà in pista al fianco del fratello nel corso della prima sessione di libere ad Abu Dhabi! Arthur prenderà il posto di Hamilton, con Ferrari che completa così le quattro sessioni di libere annuali da far dis - facebook.com facebook