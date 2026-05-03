Un gruppo giuridico ha segnalato che lungo la costa di Ansedonia, in prossimità della Tagliata Etrusca, si riscontrano ancora oggi acque con presenza di schiuma. La situazione è stata notificata come un'alterazione delle condizioni delle acque, segnalando che il fenomeno si ripresenta in modo ricorrente. La questione riguarda il mantenimento della qualità ambientale di quel tratto di costa.

ORBETELLO "Ancora una volta la costa di Ansedonia, alla Tagliata Etrusca, presenta alterazione delle acque. Si tratta di inquinamento?". A chiederselo è il Gruppo d’intervento giuridico che, attraverso il suo portavoce Stefano Deliperi, esprime preoccupazione sullo specchio acqueo di Ansedonia, nel comune di Orbetello. L’ultimo rilevamento del gruppo è avvenuto ieri. "Da tempo si ripresenta periodicamente un rilevante fenomeno di inquinamento – spiegano dal gruppo –. Chiazze schiumose nel mare dove sbocca il canale dalle acque grigie. Non è la prima volta che accade, già nell’estate del 2024 l’inquinamento è stato purtroppo ben presente, con divieti di balneazione e intuitivi danni all’ambiente e al turismo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gruppo giuridico, l’allarme: "Ancora mare schiumoso davanti alla Tagliata"

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