Guerra & mare allarme davanti alla Sicilia | il sottomarino russo invisibile incrocia la portaerei Usa Ford

Un sottomarino russo “invisibile” ha attraversato le acque davanti alla Sicilia, seguendo da vicino la portaerei americana “Ford”. La presenza di questa unità sottomarina, considerata molto difficile da individuare, ha causato tensione tra le forze navali alleate. Le manovre di Mosca, che includono anche navi di supporto come petroliere e cargo armati, aumentano i timori di provocazioni nelle zone più vicine alle coste italiane. La situazione rimane sotto controllo, ma le rotte militari si fanno più aggressive.

Venti di guerra, incroci pericolosi, rotte minacciose a pochi chilometri dalle coste italiane. Nel Mediterraneo u n numero crescente di navi e sottomarini russi destano preoccupazione nella Nato e le manovre di Mosca, descritte da fonti militari come sempre più "ostili", vanno dalle scorte a petroliere e cargo che trasportano armi alle provocazioni in prossimità delle acque territoriali alleate. La caccia al sottomarino russo "invisibile". Nelle ultime settimane il Krasnodar, un sottomarino russo della classe Kilo, avvistato nel Canale di Sicilia e già protagonista, il mese scorso, di un incontro ravvicinato con la fregata italiana Virginio Fasan (nella foto in alto), viene monitorato nelle ore in cui sta transitando la portaerei americana "Ford": il sommergibile russo, scortato a sua volta dal cacciatorpediniere Severomorsk, a quanto pare si muove nell'orbita del colosso Usa diretto verso il Medio Oriente insieme al suo Carrier Strike Group.