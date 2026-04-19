tennis gruppo salvi ancora vincente emma veronesi davanti a tutti

Nel mondo del tennis giovanile, il “Gruppo Salvi” continua a raccogliere risultati positivi con vittorie di rilievo. Tra i protagonisti delle ultime competizioni si segnalano Mattia Bruni, Carlo La Malfa ed Emma Veronesi, che si sono distinti con successi importanti a livello nazionale. Emma Veronesi si è piazzata in prima posizione, confermando la buona forma del gruppo in questa stagione.

Altre vittorie importanti in ambito nazionale per i giovani facenti parte del “Gruppo tennis Salvi”: Mattia Bruni, Carlo La Malfa ed Emma Veronesi i protagonisti degli ultimi tre successi. Si stanno toccando le trenta vittorie individuali da ottobre 2025, momento di inizio dell’importante ed ambizioso progetto sportivo che si sviluppa nella struttura dello Zeta Club di viale Po. Molti degli atleti facenti parte di questa proposta sportiva sono allenati quotidianamente dai tecnici Ferdinando De Luca, Davide Ghidoni e dal resto del giovanissimo staff di istruttori che ruotano intorno ad i cinque campi da tennis e le palestra. Sono in tutto circa una settantina all’interno di una scuola tennis da oltre 170 ragazzi complessivi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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