Su social media si racconta la storia di Grub, un gattino affetto dalla sindrome di Sly. La sua proprietaria ha condiviso come ha deciso di adottarlo e come affronta le sfide quotidiane legate alla sua condizione. Ogni giorno, Grub deve affrontare difficoltà legate alla respirazione, che richiedono attenzioni specifiche. In un breve lasso di tempo, la proprietaria ha anche spiegato come questa esperienza l’abbia portata a cambiare vita radicalmente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Stephanie a cambiare vita in sole 24 ore?. Quali rischi fisici deve gestire ogni giorno per la respirazione di Grub?. Perché la storia di questo gattino è diventata virale sui social?. Come influisce la malattia di Grub sulle abitudini quotidiane di Stephanie?.? In Breve Grub pesa poco più di due chili a causa della patologia genetica.. La storia è diventata virale dopo la pubblicazione su Bored Panda il 25 marzo.. La sindrome di Sly è identificata clinicamente come mucopolisaccaridosi di tipo VII.. Stephanie ha deciso di adottare il gatto dopo un contatto con un rifugio specializzato.. Stephanie ha deciso di cambiare la propria routine frenetica accogliendo Grub, un piccolo gatto affetto da una rara patologia genetica nota come sindrome di Sly.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grub, il gattino con la sindrome di Sly: un legame speciale sui social

Notizie correlate

La storia del gattino Grub, affetto dalla sindrome di Sly, fa il giro dei social. La sua proprietaria: “La vita con lui è questione di qualità non di quantità”Il suo piccolo corpo sembra in equilibrio precario e invece è perfettamente adattato al suo mondo.

Leggi anche: Fabio Paratici ufficializza il legame con Pilar Fogliati: gli scatti sui social / FOTO

Aggiornamenti e contenuti dedicati

La storia del gattino Grub, affetto dalla sindrome di Sly, fa il giro dei social. La sua proprietaria: La vita con lui è questione di qualità non di quantitàLa storia di Grub, gatto con una rarissima malattia genetica, e di Stephanie che lo ha accolto: Mi sono innamorata in 24 ore ... ilfattoquotidiano.it

La rarità di Grub, il gatto con la sindrome di Sly che rende ogni giorno una conquistaSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it