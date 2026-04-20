Fabio Paratici ufficializza il legame con Pilar Fogliati | gli scatti sui social FOTO

Fabio Paratici, ex direttore sportivo di Juventus e Tottenham, è stato recentemente fotografato sui social insieme alla compagna Pilar Fogliati, attrice nota. Le immagini sono state condivise online, confermando il loro legame. Paratici si trova a Firenze, dove si sta concentrando sulla salvezza della squadra. La coppia ha mostrato il loro rapporto attraverso alcuni scatti pubblici nelle ultime settimane.

Con la salvezza sempre più vicina, Fabio Paratici comincia a godersi Firenze. L'ex direttore sportivo di Juventus e Tottenham, da pochi mesi alla Fiorentina, è stato immortalato insieme alla compagna e attrice Pilar Fogliati. Il tutto è avvenuto dopo la partita di ritorno contro il Crystal Palace.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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