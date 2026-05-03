Grottolella solidale successo per la giornata della donazione del sangue | 23 cittadini rispondono all’appello

Sabato 2 maggio 2026, in piazza Municipio a Grottolella si è svolta una giornata dedicata alla donazione del sangue, promossa dal Comune. A questa iniziativa hanno partecipato 23 cittadini, che hanno deciso di rispondere all’appello pubblico. La manifestazione ha visto un’affluenza di persone che hanno scelto di donare, contribuendo così a una causa di solidarietà.

Sabato 2 maggio 2026, Piazza Municipio a Grottolella ha ospitato una giornata dedicata alla donazione del sangue, patrocinata dal Comune.Ben 23 cittadini hanno risposto all'appello, aderendo all'iniziativa promossa dall'Associazione Il Dono.L’impegno dell’amministrazione comunaleUn risultato che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Appuntamento con la donazione del sangue per la Giornata internazionale della donnaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica 8 marzo 2026 presso Asl, Viale Onu. Nuova chiamata alla donazione di sangue: giornata all'insegna della solidarietàSabato 28 marzo Avis, Real Five Carovigno e Sbandieratori Nzegna uniti per ricostituire le scorte ospedaliere in diminuzione CAROVIGNO - Le scorte di...