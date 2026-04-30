Durante un’intervista a 'Sky Sport', il centrocampista del Sassuolo ha dichiarato che la squadra si considera forte e pronta ad affrontare la prossima partita contro il Milan. Ha aggiunto che, anche senza Modric, il Milan rappresenta un avversario difficile, ma che la squadra nutre fiducia nelle proprie capacità. Le sue parole sono state raccolte nel contesto delle sfide in vista della prossima giornata di campionato.

Dopo il noioso pari contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri si sta preparando per tornare in campo domenica prossima per sfidare il Sassuolo di Fabio Grosso, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Con quattro gare rimanenti, l'obiettivo Champions si avvicina per il Diavolo. Infatti, sarà necessario fare altri 6 punti per avere la matematica certezza del ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa. Sulla propria strada, però, i neroverdi che storicamente non sono un avversario semplice per il Milan e per Allegri. "Abbiamo una buona squadra e una società forte, abbiamo tutto per allenarci e giocare bene. Ci sono 2-3 giocatori che hanno esperienza, tanti di talento.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo, parla Matic: “Siamo una squadra forte. Milan? Sarà difficile anche senza Modric, ma abbiamo fiducia”

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