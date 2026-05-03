Grosseto platani abbattuti | il comitato prepara denunce e nuove perizie

A Grosseto, alcuni platani sono stati abbattuti mentre uno più instabile è rimasto in piedi. I cittadini hanno raccolto prove e preparano denunce e nuove perizie per contestare le valutazioni dei tecnici. Il comitato ha deciso di agire legalmente dopo aver analizzato i danni e le condizioni degli alberi. La vicenda coinvolge diverse parti e sta suscitando attenzione tra i residenti della zona.

? Cosa scoprirai Perché l'albero più instabile è rimasto in piedi mentre gli altri sono caduti?. Quali prove concrete hanno raccolto i cittadini per contestare i tecnici?. Chi dovrà rispondere legalmente delle decisioni prese sulla salute dei platani?. Come verranno utilizzati i fondi pubblici per il ripristino della piazza?.? In Breve Perito agrario Marco Mencagli contesta la scelta tecnica dei tagli effettuati.. Comitato raccoglie video e foto dei tronchi per nuove analisi agronomiche.. Esposto alla Procura apre fascicolo contro ignoti per i tagli in piazza Ponchielli.. Residenti lamentano sporcizia e mancato ripristino dell'area dopo l'intervento meccanico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, platani abbattuti: il comitato prepara denunce e nuove perizie Notizie correlate Grosseto, battaglia per i platani: cittadini e Procura contro il taglio? Cosa sapere La Procura apre un fascicolo contro ignoti per il taglio di quattro platani a Grosseto. Grosseto: 200 alberi a rischio, 55 già abbattuti. La città si spacca.Grosseto al centro del dibattito: 55 alberi abbattuti e un piano che ne prevede oltre 200 Grosseto è attraversata da un acceso dibattito sulla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Platani abbattuti a Grosseto, De Martis: Tagli contro la scienza, intervengano Procura e Corte dei Conti; Platani abbattuti in piazza Ponchielli, la controrelazione: Tre su quattro potevano essere salvati; Grosseto, taglio dei platani in piazza Ponchielli: cartelli choc sugli alberi e indagine della Procura; Platani tagliati a Grosseto, resta solo quello a rischio: il comitato prepara denunce. Grosseto Città Aperta: Uno sfregio annunciato. Il Comune ha scelto di abbattere contro le evidenze tecnicheIl Comune di Grosseto abbatterà oltre 200 alberi nonostante pareri tecnici contrari, Grosseto Città Aperta denuncia violazione di trasparenza e competenza. maremmanews.it Platani abbattuti, sindaco e assessore vengano a vedereLa sindaca Renata Tosi, l’assessore Lea Ermeti e il responsabile dei Servizi ambientali Mario Sala, abbiano coraggio e senso di responsabilità, si presentino sul cantiere di viale Ferrara per vivere ... ilrestodelcarlino.it WARM-UP Ghivizzano-US Grosseto #USGrosseto #USG - facebook.com facebook Ieri, 28 aprile, si è tenuta alla Sala Stampa della Camera dei deputati la conferenza stampa "L' #italiano in movimento. La Società Dante Alighieri di Grosseto tra identità storica e nuove sfide globali". Info: t.ly/q016s Guarda: webtv.camera.it/evento/31114 x.com