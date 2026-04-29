Grosseto battaglia per i platani | cittadini e Procura contro il taglio

A Grosseto, è in corso una disputa tra cittadini e autorità legali riguardo al taglio di quattro platani nel centro urbano. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per verificare le circostanze di questo intervento. La questione sta attirando l’attenzione di chi si oppone all’abbattimento degli alberi e di chi sostiene la necessità di interventi di manutenzione o sicurezza. La vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure legali previste.

? Cosa sapere La Procura apre un fascicolo contro ignoti per il taglio di quattro platani a Grosseto.. I cittadini bloccheranno l'intervento del 30 aprile in piazza Ponchielli per difendere il verde.. I residenti di Grosseto hanno affisso messaggi di protesta sui tronchi dei quattro platani in piazza Ponchielli, mentre la Procura della ha aperto un fascicolo contro ignoti per indagare sul taglio degli alberi previsto per domani, 30 aprile. La scena che accoglie chi attraversa la piazza è carica di un silenzio che sta per essere interrotto dalle motoseghe. Sui fusti delle piante destinate all’abbattimento sono stati appesi cartelli scritti a mano dai cittadini della zona, con parole che colpiscono duramente l’amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, battaglia per i platani: cittadini e Procura contro il taglio Notizie correlate Cittadini vincono la battaglia per i cilieghi di via XX Settembre, Tar conferma l’ordinanza contro il comitato.Un comitato di cittadini ha ottenuto una vittoria significativa nella battaglia per proteggere i ciliegi di via XX Settembre, grazie a un’ordinanza... Leggi anche: “Zero sostanze”: la Procura chiama a raccolta enti, associazioni e scuole per battaglia contro le droghe Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grosseto - Trionfa Diamanti, che impresa con Sciamanna nel Memorial Tony, Roberto e Nilo; Battaglia di Coldiretti: Made in Italy da tutelare. Etichette chiare sull’origine dei prodotti; Nel 2025 un italiano su quattro è bocciato all’esame di guida: Grosseto tra le più severe per la teoria; Bellaria battuto ai playout, primo passo verso la salvezza per le ragazze della Gea. Autobus per Firenze, Grosseto e Siena alzano la voce: «Non sfrattate i nostri pendolari, così si isolano i territori»Le Province di Siena e Grosseto si schierano compatte contro la proposta di riorganizzazione del trasporto su gomma che prevede l’arretramento del capolinea delle linee bus 131 e 50G da Santa Caterina ... corrieredimaremma.it Verso le amministrative: nasce la grande coalizione civica I Love GrossetoIn vista delle elezioni amministrative di Grosseto nel 2027 nasce la coalizione civica I Love Grosseto. Gli obiettivi ... grossetonotizie.com Buongiorno a tutti, mi rivolgo a chi ha partecipato al concorso per istruttore amministrativo nel comune di Grosseto, la graduatoria è di 109 idonei… si può sperare che vengano chiamati almeno i primi 30 - facebook.com facebook Grosseto, arrestato uomo di 52 anni per circonvenzione d’incapace: sottratti quasi 2 milioni di euro x.com