Grosseto | 200 alberi a rischio 55 già abbattuti La città si spacca

A Grosseto, un'operazione di rimozione ha portato all’abbattimento di 55 alberi, mentre altri 200 sono sotto osservazione a causa di problemi di sicurezza. La decisione ha scatenato proteste tra cittadini e ambientalisti, preoccupati per il futuro del patrimonio verde. La polemica si concentra sulla necessità di intervenire senza compromettere l’ambiente urbano. La questione resta aperta, con il Comune che cerca di trovare un equilibrio tra tutela e sicurezza.

Grosseto al centro del dibattito: 55 alberi abbattuti e un piano che ne prevede oltre 200. Grosseto è attraversata da un acceso dibattito sulla gestione del proprio patrimonio arboreo. Ad oggi, sono stati abbattuti 55 alberi in città, scatenando polemiche in consiglio comunale tra maggioranza e minoranza riguardo alla trasparenza delle procedure e alla reale necessità degli interventi. La questione, che coinvolge un piano di abbattimento di oltre 200 alberi ritenuti a rischio, solleva interrogativi sulla priorità tra sicurezza e tutela del verde urbano. Il confronto più acceso si è registrato durante l’ultima seduta del consiglio comunale, dove l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi ha difeso le scelte dell’amministrazione, sottolineando come la sicurezza dei cittadini rappresenti una priorità assoluta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Grosseto: 215 alberi a rischio, 75mila€ per la sicurezza e nuoveA Grosseto, oltre 215 alberi sono a rischio di abbattimento a causa di problemi di sicurezza.

