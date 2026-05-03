Grosseto il sì di Cretella e Ceccherini | festa tra famiglia e amici

A Grosseto, la cerimonia di nozze tra Cretella e Ceccherini si è svolta nel municipio con la presenza di familiari e amici. I testimoni scelti sono stati annunciati durante la cerimonia, mentre il cane degli sposi ha partecipato alla celebrazione, accompagnando gli sposi nel loro momento speciale. La festa si è conclusa con un momento di condivisione tra i presenti.

?? Cosa scoprirai Chi sono i testimoni scelti per celebrare l'unione della coppia? Come ha partecipato il cane degli sposi alla cerimonia in municipio? Perché il legame tra le famiglie coinvolge figure istituzionali di Grosseto? Dove si è svolto il banchetto dopo il rito civile??? In Breve Cerimonia presieduta dal consigliere regionale Luca Minucci presso il municipio di Grosseto. Testimoni per la sposa Carlotta e Andrea Ceccherini, per lo sposo Federico e David. Festeggiamenti conclusi con .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, il sì di Cretella e Ceccherini: festa tra famiglia e amici Notizie correlate Da Grosseto va a Milano per incontrare degli amici, poi scompare: dal 19 marzo si cerca la 25enne Azzurra CanutiÈ scomparsa da 3 settimane Azzurra Canuti, 25enne di Grosseto allontanatasi da casa per raggiungere Milano, dove avrebbe dovuto passare una serata in... Parenti e amici si stringono intorno alla famiglia di Matteo, si attende la decisione della Procura sull'autopsiaSono centinaia i messaggi di condoglianze sui profili social dei genitori di Matteo Brandimarti, il 12enne di Ascoli deceduto dopo quattro giorni di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Calcio - L'abbraccio degli ultras del Grosseto a Riccardo Cretella: Capitano, non mollare (VIDEO); Riccardo Cretella e Fiamma Ceccherini sposi: il sì in municipio a Grosseto; Grosseto, il capitano Riccardo Cretella e Fiamma Ceccherini si sposano; Grosseto: ultras sotto casa dell'ex capitano che lotta contro la malattia. Grosseto, il capitano Riccardo Cretella e Fiamma Ceccherini si sposanoGROSSETO. Per sempre sì. Se lo sono detti nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio, Riccardo Cretella e Fiamma Ceccherini che si sono sposati all’interno del Palazzo Comunale di Grosseto. Lui, 32 an ... msn.com Asl Toscana sud est: tablet per migliorare l'accessibilità dei servizi a persone sorde e con ipoacusia Al via incontri informativi e consegna dei dispositivi: 6 maggio a Siena, 7 maggio ad Arezzo e 12 maggio a Grosseto Accedere ai servizi sanitari in modo sempl - facebook.com facebook