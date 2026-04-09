Da Grosseto va a Milano per incontrare degli amici poi scompare | dal 19 marzo si cerca la 25enne Azzurra Canuti
Da Grosseto, una giovane di 25 anni si è allontanata dalla propria abitazione il 19 marzo con destinazione Milano, dove avrebbe incontrato degli amici in discoteca. Da allora, non ha più fatto ritorno né è stata più rintracciata. Le ricerche sono ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa.
È scomparsa da 3 settimane Azzurra Canuti, 25enne di Grosseto allontanatasi da casa per raggiungere Milano, dove avrebbe dovuto passare una serata in discoteca con degli amici. Dal 19 marzo ha il cellulare spento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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