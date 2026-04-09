Da Grosseto va a Milano per incontrare degli amici poi scompare | dal 19 marzo si cerca la 25enne Azzurra Canuti

Da Grosseto, una giovane di 25 anni si è allontanata dalla propria abitazione il 19 marzo con destinazione Milano, dove avrebbe incontrato degli amici in discoteca. Da allora, non ha più fatto ritorno né è stata più rintracciata. Le ricerche sono ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa.