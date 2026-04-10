Parenti e amici si stringono intorno alla famiglia di Matteo si attende la decisione della Procura sull' autopsia

Parenti e amici si ritrovano vicino alla famiglia di Matteo, un ragazzo di 12 anni deceduto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli. La Procura sta aspettando i risultati dell'autopsia, mentre sui social continuano ad arrivare centinaia di messaggi di condoglianze indirizzati ai genitori del ragazzo. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Sono centinaia i messaggi di condoglianze sui profili social dei genitori di Matteo Brandimarti, il 12enne di Ascoli deceduto dopo quattro giorni di agonia dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli. Il popolo del web si è stretto intorno a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Morte di Riccardo Chetta: accertamenti sull’idoneità sportiva. Si attende l’autopsiaLECCE – Sarà l’esame autoptico, fissato per mercoledì 21 gennaio, a dover fare luce sulla tragica e improvvisa scomparsa di Riccardo Chetta, il... L'arresto dell'ex vicesindaco di Sabaudia Secci, ma si attende la decisione sull'istanza di ricusazioneInterviene il legale dell'indagato, l'avvocato Renato Archidiacono: "Il gip non poteva emettere il provvedimento fino alla conclusione del... Argomenti più discussi: Dentro la Notizia: Mamma e figlia morte dopo il cenone, si indaga tra parenti e amici Video; Morte avvelenate, nuovi interrogatori di parenti e amici; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Sara e Antonella, la Mobile stringe il cerchio: ascoltati parenti e amici. Mamma e figlia morte avvelenate, anche oggi interrogatori dei parenti in Questura - facebook.com facebook Al Teatro Franco Parenti, dal 8 al 12 aprile, sarà in scena lo spettacolo "Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo." teatrofrancoparenti.it #MilanoinScena #MilanoCultura #Milano x.com