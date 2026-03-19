Le forze dell'ordine hanno portato a termine una vasta operazione contro il traffico illecito di tabacco, smantellando una rete che movimentava circa 700 mila euro al giorno. L’indagine, durata nove mesi, ha ricostruito l’intera filiera criminale coinvolta. Durante le operazioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di tabacco di contrabbando e sono state arrestate diverse persone.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine di nove mesi e ricostruzione della filiera criminale. Una complessa operazione della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Procura Europea (EPPO) del capoluogo siciliano, ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale altamente strutturata, attiva nella produzione e distribuzione di tabacco illegale, con un giro d’affari stimato in circa 700 mila euro quotidiani. Le indagini, protrattesi per nove mesi, sono partite da alcuni sequestri iniziali effettuati a Palermo. Grazie a pedinamenti costanti e all’impiego di sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’intera rete logistica, individuando i canali di approvvigionamento e distribuzione fino a localizzare i principali centri operativi nel Nord Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi operazione contro il traffico illecito di tabacco: smantellata rete da 700 mila euro al giorno

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