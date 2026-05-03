Gretchen Walsh traccia il nuovo limite | record mondiale nei 100 farfalla

Gretchen Walsh ha stabilito un nuovo record mondiale nei 100 farfalla, distanziando di quattro secondi la seconda classificata. La nuotatrice ha mantenuto un ritmo costante durante tutta la gara, riuscendo a conservare energia nella seconda vasca. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che cercano di capire quali siano i dettagli tecnici che le hanno permesso di ottenere questo risultato.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a distaccare la seconda classificata di quattro secondi?. Quale segreto tecnico le permette di mantenere il ritmo nella seconda vasca?. Perché il metodo di allenamento dei Virginia Cavaliers è così vincente?. Cosa cambierà per le altre nuotatrici dopo questo nuovo cronometro?.? In Breve Passaggi intermedi di 25.09 e 29.24 metri registrati a Fort Lauderdale.. Allenamento sotto la guida del tecnico Todd DeSorbo presso i Virginia Cavaliers.. Presenza in squadra dell'atleta Sara Curtis nel polo universitario di Virginia.. Vantaggio superiore a quattro secondi rispetto alla seconda classificata della finale.. Gretchen Walsh segna un nuovo limite cronometrico nei 100 farfalla femminili a Fort Lauderdale con un tempo di 54.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gretchen Walsh traccia il nuovo limite: record mondiale nei 100 farfalla Notizie correlate Nuoto, Gretchen Walsh è un siluro a Fort Lauderdale: nuovo record del mondo nei 100 farfalla femminili!C’è una gara che, più di ogni altra, riassume il senso tecnico e cronometrico del Fort Lauderdale Open 2026: è la finale dei 100 farfalla femminili... Lamine Yamal traccia la storia: il record delle 100 presenze in LigaIl traguardo della centesima presenza nella massima serie del campionato spagnolo è stato raggiunto da Lamine Yamal, protagonista di una statistica... Panoramica sull’argomento Gretchen Walsh, record del mondo nei 100 metri delfino: la statunitense ha nuotato in 55.09 battendo un suo precedente primatoGretchen Walsh, sensazionale nuotatrice 22enne di Nashville, nel Tennessee (per dire della sua straordinarietà basti ricordare che negli ultimi mondiali in vasca corta a Budapest ha stabilito 11 ... ilmessaggero.it Gretchen Walsh nella leggenda del nuoto: sette record del mondo abbattuti in quattro giorniGretchen Walsh è riuscita nell’impresa di conquistare il suo 7° record mondiale in vasca corta a Budapest. Dallo scorso 10 dicembre, la campionessa americana ha stabilito (e migliorato) due record nei ... fanpage.it