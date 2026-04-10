Lamine Yamal traccia la storia | il record delle 100 presenze in Liga

Lamine Yamal ha raggiunto le 100 presenze in Liga, diventando uno dei più giovani a ottenere questo traguardo nel massimo campionato spagnolo. La sua carriera in Serie A si distingue per la rapidità con cui ha accumulato presenze, consolidando il suo ruolo tra i giocatori più promettenti del panorama calcistico. La sua presenza in campo si è fatta notare per continuità e rendimento, segnando un passo importante nella sua crescita professionale.

Il traguardo della centesima presenza nella massima serie del campionato spagnolo è stato raggiunto da Lamine Yamal, protagonista di una statistica che segna un punto fermo nel calcistico attuale. Il giovane talento ha toccato questo numero significativo durante la stagione in corso, consolidando il proprio percorso nel prestigioso palcoscenico della Liga. L’impatto di un record precoce tra i grandi numeri. Raggiungere le 100 presenze in LaLiga rappresenta un obiettivo che solitamente richiede anni di maturazione e continuità agonistica, ma che per Yamal assume un valore simbolico diverso data la velocità con cui si è inserito nel contesto competitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamine Yamal traccia la storia: il record delle 100 presenze in Liga Leggi anche: Lamine Yamal sostiene Laporta alla vigilia delle elezioni del Barcellona. Simeone provoca Lamine Yamal mostrando il “3” con la mano: un gesto che accende le polemicheDopo il terzo gol dell’Atlético Madrid sul Barcellona, Simeone si avvicina a Lamine Yamal e lo stuzzica mostrando il “3” con la mano. Si parla di: L'Inter Under 23 scaccia i fantasmi: i nerazzurri tornano a vincere dopo 10 turni, Pro Vercelli battuta 0-2. Caressa: Yamal travalica la fisica, come faceva Ronaldo il Fenomeno. VIDEONonostante la sconfitta interna con l’Atletico in Champions nell'andata dei quarti, nel Barcellona ha giocato ancora una volta una grande partita Lamine Yamal, autore di giocate fantastiche e oggetto ... sport.sky.it Prima i calciatori dovevano subire il razzismo, ora c’è Yamal l’ariete democratico (El Paìs)Yamal contro il razzismo. Quando definisce ignoranti e razzisti quelli che deridono la sua religione, dimostra il coraggio ... ilnapolista.it