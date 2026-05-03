Stasera si gioca una delle sfide decisive dei playoff di Serie B, con Faenza impegnata contro Piombino. La partita si svolge al PalaCattani, dove si decide il passaggio ai quarti di finale. Le due squadre si sfidano con l’obiettivo di superare gli ostacoli della stagione e portare a casa la vittoria. Le formazioni sono pronte a confrontarsi sotto la pressione del momento, in una gara che potrebbe cambiare il loro cammino.

? Cosa scoprirai Come farà Faenza a evitare le esitazioni che hanno condizionato il campionato?. Chi riuscirà a gestire la pressione psicologica del PalaCattani stasera?. Come potrà la difesa dei Raggisolaris fermare la forza di Giunta?. Cosa accadrà alla stagione di Piombino dopo il successo contro Jesi?.? In Breve Scontro decisivo al PalaCattani oggi 3 maggio 2026 tra Tema Sinerge e Solbat Piombino. Giunta ha segnato 23 punti e preso 23 rimbalzi contro Jesi nel play-in. Piombino punta su Raivio, Campori, Ammannato e Ianuale per superare Faenza. Vincitore della sfida affronterà Vigevano nei quarti di finale della Serie B. Alle ore 18:00 di oggi, domenica 3 maggio 2026, il PalaCattani ospiterà lo scontro decisivo tra Tema Sinerge e Solbat Piombino per l’ottavo posto della griglia playoff della Serie B.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie B: Faenza sfida Piombino per il sogno dei quarti

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