Nella stagione 20252026 di Serie A, le multe complessivamente inflitte ai club si avvicinano a 837mila euro dopo 31 giornate di campionato. Tra le squadre più sanzionate, il Milan si trova in testa alla classifica delle multe, grazie a una serie di infrazioni disciplinari che hanno portato a sanzioni significative. I dati mostrano un aumento delle multe rispetto alle stagioni precedenti, con un totale che si avvicina al milione di euro.

Le sanzioni disciplinari in Serie A continuano a crescere nel corso della stagione 20252026. Dopo 31 giornate di campionato, il totale delle multe inflitte ai club sfiora gli 837.500 euro. Una cifra che comprende tutte le infrazioni previste dal regolamento come comportamenti dei tifosi, ritardi nell’inizio delle partite e condotte ritenute non conformi al regolamento sportivo. A trionfare, in questa speciale classifica, è il Milan che il club che ha accumulato più sanzioni economiche fino a questo momento. In particolare, il suo primato nasce soprattutto per i ritardi accumulati per entrare in campo. Multe in serie A, Milan primo a causa dei ritardi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Serie A, multe per quasi 1 milione di euro: il Milan domina la classifica e c’è un motivo

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