In Grecia, a maggio, alcune zone montuose stanno vivendo temperature molto basse, con il termometro che segna fino a -3,2°C in alcune località. L'aria artica ha portato neve improvvisa e persistente in alcune aree, causando blocchi temporanei nelle strade e nelle zone più elevate. Le precipitazioni nevose sono state registrate in specifiche zone montuose del paese, creando condizioni insolite per questa stagione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aria artica a colpire la Grecia a maggio?. Quali zone montuose sono attualmente bloccate dalla neve improvvisa?. Chi sta gestendo l'emergenza stradale nei villaggi più colpiti?. Perché le temperature sono crollate di ben 15 gradi improvvisamente?.? In Breve Massa d'aria artica causa calo termico di 10-15 gradi nei Balcani.. Autorità locali intervengono con sale e sgombero neve in Macedonia centrale ed Euritania.. Pneumatici invernali obbligatori per percorrere le strade tra Veria e Naousa.. Seli registra minima di -3,2°C domenica 3 maggio 2026.. La massa d’aria artica che investe la Grecia ha portato il termometro a -3,2°C a Seli questa domenica 3 maggio 2026, trasformando la primavera in un improvviso scenario invernale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grecia, primavera sotto la neve: a Seli il termometro scende a -3,2°C

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