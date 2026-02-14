Il presidente Mattarella ha visitato Nuoro per celebrare il centenario del Nobel di Grazia Deledda, sottolineando che la sua opera rimane sempre attuale. Durante la visita, ha ricordato come, nelle sue vacanze estive, abbia spesso portato in montagna libri di autori sardi e italiani, cercando di approfondire la conoscenza della cultura locale.

(Adnkronos) – “Quest’estate, nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere. Tra questi due di Grazia Deledda: ‘Il vecchio della montagna’ e ‘Canne al vento’. Li avevo letti da giovane studente, il che vuol dire molti decenni addietro, e ho ritrovato le medesime emozioni, le stesse impressioni che allora avevo registrato, trovandone conferma della modernità, vorrei aggiungere della perenne modernità dell’opera di Grazia Deledda”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Nuoro alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal Nobel di Grazia Deledda: “Perenne modernità opera”

Il presidente Mattarella ha dichiarato che, durante le sue vacanze estive, ha portato in montagna diversi libri, tra cui alcune opere di Grazia Deledda.

Sergio Mattarella ha preso parte alle celebrazioni per il centenario del Nobel assegnato a Grazia Deledda, premio che ha ricevuto nel 1926, a causa delle sue storie ambientate in Sardegna.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Visita Presidente della Repubblica 14 febbraio 2026. Accredito stampa.; Benvenuto Presidente, Sergio Mattarella oggi a Nuoro per il centenario del Nobel alla Deledda – tappe e orari; Nuoro nel giorno del Quirinale; Mattarella a Nuoro per i cento anni dal Nobel a Grazia Deledda: Orgoglio sardo. La voce dei suoi romanzi è ancora viva.

Mattarella a Nuoro per i 100 anni dal Nobel di Grazia Deledda: Perenne modernità operaQuest'estate, nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere. Tra questi due di Grazia Deledda: 'Il ... adnkronos.com

La cultura ci salva, Mattarella a Nuoro per il centenario di Grazia DeleddaOggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al Teatro Eliseo di Nuoro per celebrare i 100 anni del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, prima d ... vistanet.it

Mattarella a Nuoro, l'arrivo alla casa museo di Grazia Deledda - VIDEO facebook