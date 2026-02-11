Fondazione Ticino Olona in festa Vent’anni al servizio della comunità Musica incontri e partecipazione

La Fondazione Ticino Olona festeggia i suoi vent’anni con una serie di eventi aperti alla comunità. La festa include musica, incontri e momenti di partecipazione, ma si concentra anche sulla ricerca di nuove risorse per continuare a sostenere progetti importanti. In due decenni, sono stati distribuiti oltre dieci milioni di euro, e l’obiettivo ora è raccogliere fondi extra per ampliare l’impegno.

La Fondazione Ticino Olona compie vent’anni e decide di celebrare questo evento con alcuni appuntamenti ma anche sottolineando lo sforzo che si sta facendo per reperire risorse aggiuntive così da andare ben oltre i dieci milioni di euro totali distribuiti in questi due decenni. "Il 10 febbraio del 2006, nello studio del notaio Giuseppe Parazzini di Milano, nasceva la Fondazione Comunitaria Ticino Olona, diventata onlus diversi anni dopo e oggi Ente Filantropico, per iniziativa di Fondazione Cariplo e di altri Enti pubblici e privati del territorio della parte ovest della provincia di Milano – ne ricorda così la storia il presidente, Salvatore Forte (nella foto) –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

