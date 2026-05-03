Nell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, Marco Berry, noto per la sua partecipazione al reality, ha annunciato di voler lasciare il gioco. La sua decisione segue una recente lite con Francesca Manzini, che ha portato a discussioni tra i concorrenti. La sua scelta ha generato attenzione tra i coinquilini e sui social, mentre il pubblico aspetta eventuali sviluppi o chiarimenti.

Marco Berry è tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, il mago è finito al centro della bufera per una lite avvenuta con Francesca Manzini. L'uomo ha insultato pesantemente l'imitatrice di Striscia La Notizia, che n'è rimasta spaventata. Nella giornata di ieri all'interno della casa è divampata una nuova discussione durante il pranzo. Alessandra Mussolini ed Lucia Ilardo hanno accusato Marco Berry di aver avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti di Francesca Manzini e delle donne all'interno del Grande Fratello vip. Parole che hanno scatenato la reazione del mago, che ha dichiarato: “Io me ne vado, non sto qui a farmi dare del violento.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, Marco Berry abbandona il gioco? “Me ne vado”

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