Nella casa del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha commentato duramente Nicolò Brigante, definendolo con un termine volgare. La tensione tra i concorrenti è palpabile a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La discussione ha attirato l’attenzione tra i presenti e i telespettatori.

Animi incandescenti nella casa del Grande Fratello Vip a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Marco Berry si è reso protagonista di una lite con un altro concorrente durante una festa tenutasi all'interno della casa più spiata d'Italia per i membri del gold club. L'ex inviato de Le Iene ha perso letteralmente le staffe contro Nicolò Brigante, reo di aver bevuto troppo durante il party. Marco Berry ha condannato il comportamento del modello durante uno sfogo con Alessandra Mussolini. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato rivolto a Nicolò Brigante: "Se tu pensi di avere 33 anni e sei un coglione, non hai 33 anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Marco Berry al vetriolo su Nicolò Brigante: “E’ un cogli*ne”

Articoli correlati

Chi è Nicolò Brigante? Il percorso che pochi conoscono prima del Grande Fratello VipQuando si parla di reality e programmi televisivi molto seguiti in Italia, alcuni volti diventano familiari al pubblico anche dopo poche apparizioni.

Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante è un bello che non balla? Il gieffino replica alle criticheNicolò Brigante è pronta ad affrontare una nuova avventura televisiva, stasera infatti varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip.

Una raccolta di contenuti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Chi è Marco Berry del GF Vip 2026: biografia; Grande Fratello VIP: L'esperimento di mentalismo di Marco Berry Video; Marco Berry al GF VIP: tutto sull'illusionista che torna in tv; Grande Fratello Vip, pagelle: Ilary Blasi in famiglia (8), Selvaggia Lucarelli diesel (6).

Grande Fratello Vip, tutti i nominati e le strategie in confessionaleGrande Fratello Vip 2026: gli equilibri dietro le nomination del 20 marzo Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, nella puntata di venerdì 20 marzo, ... assodigitale.it

Chi è Marco Berry del GF Vip 2026: carriera, figlie e vita privataMarco Berry al GF Vip 2026: tra magia e giornalismo. Chi è l'uomo dietro il personaggio, dalle storiche sfide di Houdini alla porta rossa ... 105.net

Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com

Leggo. . Pierpaolo Pretelli si racconta nello studio di Verissimo, tra famiglia, paternità e vita privata. L’ex volto del Grande Fratello Vip torna anche su un periodo delicato segnato dalle accuse circolate sul suo conto, ribadendo di aver scelto il silenzio davanti al facebook