Grande Fratello Vip ex gieffino duro contro Antonella Elia | E’ da Tso

Nel corso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è distinta come protagonista, arrivando a essere la prima finalista. Una recente discussione tra un ex concorrente e un altro membro del cast ha attirato l’attenzione dei media, con quest’ultimo che ha commentato duramente la conduttrice, definendola “da Tso”. La polemica ha scatenato discussioni tra i fan e il pubblico, generando ulteriori curiosità sull’andamento del reality.

Il Grande fratello vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Tra le protagoniste assolute di questa edizione vi è Antonella Elia, la quale è stata proclamata prima finalista alcune settimane fa. In queste ore, l'ex fidanzata di Pietro Delle Piane è finita al centro di un duro commento da parte di un ex gieffino, che ha partecipato con lei ad una vecchia edizione del Grande fratello vip. Si tratta di Patrick Pugliese, il quale ha commentato in questo modo: "raccomandata roba da Tso" un utente che gli chiedeva com'era possibile che Antonella Elia venisse richiamata in televisione nonostante il suo comportamento a volte fuori dalle righe.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, ex gieffino duro contro Antonella Elia: “E’ da Tso” Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 7 aprile: Alessandra Mussolini contro Antonella Elia Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Antonella Elia: “è respingente” | Video MediasetAl Grande Fratello Vip 2026 proseguo lo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello Vip, parla l’ex di Francesca Manzini: È genuina, ma sulla sua relazione c’è qualcosa di strano; Lo scopriremo solo vivendo #ibinic: un nuovo messaggio d'affetto sorvola la Casa; Grande Fratello Vip 2026, il ritorno di Paola Caruso e la catena di salvataggio | Video Mediaset; Quanto guadagna Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip, ex gieffino duro contro Antonella Elia: E’ da TsoIl Grande fratello vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Tra le protagoniste assolute di questa edizione vi è Antonella Elia, la ... ilsipontino.net Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese contro Antonella Elia: Raccomandata, roba da TSODopo la lite tra Alessandra Mussolini e Antonella al Gf Vip, interviene un ex storico gieffino contro la Elia. comingsoon.it Prima della lite furiosa, Antonella Elia lancia qualcosa contro Alessandra Mussolini: il retroscena dello scontro al Grande Fratello Vip. - facebook.com facebook Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com