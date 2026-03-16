Droni sul Gran Sasso rivoluzione sicurezza a Campo Imperatore fino a tutto il 2026

All’Aquila è stato annunciato un nuovo progetto dei Vigili del fuoco che prevede l’impiego di droni per interventi di soccorso, monitoraggio delle valanghe e ricerca di dispersi nel comprensorio sciistico del Gran Sasso. La sperimentazione durerà fino al 2026 e mira a migliorare le operazioni di sicurezza nell’area di Campo Imperatore.

L'Aquila - Presentato all’Aquila il progetto sperimentale dei Vigili del fuoco che utilizza droni per soccorso, monitoraggio valanghe e ricerca dispersi nel comprensorio sciistico. Un nuovo sistema di sorveglianza e soccorso tecnologico prende forma sul Gran Sasso, dove i Vigili del fuoco hanno avviato un progetto pilota basato sull’utilizzo di droni per rafforzare la sicurezza in montagna e migliorare la rapidità degli interventi. L’iniziativa, denominata “Progetto sperimentale Campo Imperatore”, è stata presentata all’Aquila, nella sede istituzionale di Palazzo Margherita, ed è coordinata dal Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Droni sul Gran Sasso, rivoluzione sicurezza a Campo Imperatore fino a tutto il 2026 Articoli correlati Leggi anche: Alpinisti morti sul Gran Sasso. Opposizione all’archiviazione Alpinisti morti sul Gran Sasso: inchiesta verso archiviazioneRimini, 7 marzo 2026 – Sono state rese note le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di... Tutto quello che riguarda Gran Sasso Droni sul Gran Sasso, rivoluzione sicurezza a Campo Imperatore fino a tutto il 2026Presentato all’Aquila il progetto sperimentale dei Vigili del fuoco che utilizza droni per soccorso, monitoraggio valanghe e ricerca dispersi nel comprensorio sciistico. Un nuovo sistema di ... abruzzo24ore.tv Droni dei vigili del fuoco per sicurezza e soccorsi sul Gran SassoUn progetto pilota per rafforzare la sicurezza in montagna con l'impiego costante di droni nel comprensorio sciistico di Campo Imperatore fino al termine della stagione 2026. (ANSA) ... ansa.it