Gran Sasso valanga ai valloni di Campo Imperatore | verifiche in corso

Una valanga si è staccata nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono attualmente impegnate nelle operazioni di verifica e controllo nella zona interessata. Non sono ancora stati comunicati dettagli su eventuali persone coinvolte o danni causati dall’evento. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a effettuare le verifiche del caso.

(Adnkronos) – Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è impegnato nelle operazioni di verifica e controllo a seguito di una valanga che si è staccata nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Al momento non risultano segnalazioni di persone coinvolte. Le attività sono in corso con una squadra di terra impegnata nella perlustrazione del fronte valanghivo, supportata da un’Unità Cinofila da Valanga (Ucv) per la ricerca di eventuali escursionisti travolti. In supporto alle operazioni è impiegato anche l’elicottero del 118 decollato da L’Aquila che sta effettuando sorvoli dell’area interessata. Sul posto stanno anche operando squadre dei vigili del fuoco e operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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