Il debutto ufficiale di Paul Mescal e Gracie Abrams insieme sul carpet dei BAFTA 2026

Paul Mescal e Gracie Abrams hanno attirato l’attenzione al loro primo evento pubblico condiviso, dopo aver iniziato a frequentarsi nel 2024. La coppia, nota per mantenere un basso profilo, ha deciso di partecipare al tappeto rosso dei BAFTA 2026, sfoggiando un look elegante. La loro presenza ha sorpreso molti fan, che li seguono principalmente sui social. L’evento segna un passo importante nel percorso di entrambi nel mondo dello spettacolo.

Nel corso della cerimonia dei BAFTA 2026, il film con protagonista Paul Mescal, Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, ha vinto come Miglior film britannico e la co-protagonista Jessie Buckley si è aggiudicata il premio come Miglior attrice. Ma la serata è stata importante anche perché ha significato il primo red carpet ufficiale di Paul Mescal e Gracie Abrams. Negli scatti dei fotografi vediamo la cantante mentre dà un bacio sulla guancia al compagno, poi allunga le dita per togliergli la macchia di rossetto. In altre immagini, i due si tengono abbracciati in favore di flash e si guardano negli occhi sorridendo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Nomination BAFTA 2026: gli Oscar britannici sorprendono e candidano Paul Mescal per HamnetLe nomination dei BAFTA 2026 sono state annunciate, con Paul Mescal tra i candidati per il ruolo in Hamnet.

Gracie Abrams condivide degli aggiornamenti sul suo prossimo album: «Sono più che pronta»Gracie Abrams ha condiviso alcune novità sul suo prossimo album, affermando di essere pronta per il nuovo progetto.

