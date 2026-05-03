Formula 1 Gp Miami | Antonelli strepitoso fa tris vincendo davanti a Norris e Piastri Solo sesto posto per Leclerc

Kimi Antonelli ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nel Mondiale di Formula 1, aggiudicandosi il Gran Premio di Miami, quarta tappa del campionato. Dopo aver già vinto in Cina e Giappone, l’italiano ha tagliato il traguardo davanti a Norris e Piastri. Solo sesto posto per il pilota monegasco, mentre il risultato ha portato un sorriso in più per gli appassionati italiani, che seguono con entusiasmo le performance del giovane talento.

MIAMI (USA) – Grandissimo! Un altro fenomeno italiano come Sinner. Kimi Antonelli cala il tris e dopo i successi in Cina e Giappone conquista la vittoria anche nel Gp di Miami, quarta tappa del Mondiale. Il 19enne bolognese della Mercedes ha preceduto il campione del mondo della McLaren, Lando Norris, terza l’altra vettura ‘papaya’ di Oscar Piastri. Sfortunato il ferrarista Charles Leclerc tradito dalla vettura ad un giro dalla fine e scivolato dal terzo al sesto posto per un problema tecnico all’ala. Ai piedi del podio l’altra Mercedes di George Russell che precede la Red Bull di Max Verstappen protagonista di giornata con una serie di sorpassi ed errori.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Formula 1, Gp Miami: Antonelli strepitoso, fa tris vincendo davanti a Norris e Piastri. Solo sesto posto per Leclerc Notizie correlate Gp Miami, Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc(Adnkronos) – Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. Leggi anche: Formula 1, Gp Miami 2026: doppietta McLaren nella sprint, Norris su Piastri, terzo Leclerc Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Formula 1, Gp Miami: dalle libere alla gara, orari, programma e dove vederlo in tv e streaming; GP Miami, libere allungate da 60 a 90 minuti: ecco perché; Non l'hai vista la Sprint di Miami? Allora non perderla qui: è stata spettacolare; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp Miami. Diretta Formula 1 | Gara live Gp Miami 2026 streaming video tv: duello Antonelli-Norris! (3 maggio)Diretta Formula 1 gara live Gp Miami 2026 streaming video tv: dopo la vittoria di Lando Norris nella Sprint ecco la gara luga, Antonelli in pole. ilsussidiario.net GP Miami 2026, Gara: Antonelli imbattibile, poi le McLaren. Disastro Leclerc sul finale – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Miami F1, LIVE dalle 21.45 di domenica 3 maggio 2026 ... formulapassion.it GABRIELE MINI’ CONQUISTA UNO STREPITOSO SUCCESSO A MIAMI È risuonato l’Inno di Mameli nel secondo appuntamento del FIA Formula 2 Championship. Il portacolori di ACI Team Italia Gabriele Minì ha conquistato uno storico successo sul circuit - facebook.com facebook Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di tre ore rispetto all'orario previsto. Lo ha deciso la Fia in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 x.com