Il calciatore famoso per la sua carriera nel Barcellona ha acquisito l’intero pacchetto azionario di un importante club catalano, noto per aver formato diversi giocatori di alto livello, tra cui Raya, Jordi Alba e Keita Balde. La notizia ha suscitato curiosità, considerando che si tratta di un club storico e molto conosciuto nella regione. Non è ancora chiaro se questa operazione possa portare a qualche confronto con altri proprietari nel mondo del calcio.

Messi è il nuovo proprietario del UE Cornellà, club catalano in quinta divisione spagnola. Con questa operazione, il fuoriclasse argentino rafforza il suo stretto legame con la città di Barcellona e il suo impegno a favore dello sviluppo dello sport e del talento locale in Catalogna. Il club è uno dei vivai storici di Barcellona e può vantare una grande tradizione: nelle giovanili sono cresciuti tra gli altri Raya, oggi portiere dell’Arsenal, Jordi Alba, ex compagno di Messi sia al Barça che all'Inter Miami, Gerard Martin e Keita Balde. L'arrivo di Leo Messi apre una nuova fase nella storia del club. Il progetto prevede una visione a lungo termine, con un piano strategico che combina ambizione, sostenibilità e radicamento sul territorio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi si compra il Cornellà, storico club di Barcellona. Sarà sfida tra proprietari con Ronaldo?

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