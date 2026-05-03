In occasione del GP di Miami, i risultati delle qualifiche e delle gare hanno messo in evidenza alcune performances significative. Un pilota di appena 19 anni ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, mentre altri due rappresentanti della stessa scuderia hanno contribuito a riportare la squadra in una posizione più competitiva. Tra i piloti in pista, uno ha ricevuto un riconoscimento di eccellenza, mentre un altro ha ottenuto un punteggio molto basso.

promossi e bocciati della quarta gara della stagione della F1, il GP di Miami vinto da Kimi Antonelli, alla terza vittoria in F1. Il 19enne bolognese allunga in classifica a 100 punti. La McLaren è tornata nelle posizioni di prestigio con il podio di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre la Ferrari delude con il sesto e settimo posto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Tutti aspettavano il maltempo, ma a Miami si è visto soltanto un fulmine, rappresentato dalla velocità di Antonelli. L’italiano sta polverizzando ogni record: a soli 19 anni ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, allungando in testa alla classifica. In partenza non è stato perfetto neanche stavolta, poi però è riuscito a superare piloti del calibro di Leclerc, Verstappen e Norris, quest’ultimo grazie anche a un’ottima strategia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Miami, le pagelle: Antonelli 9, è il fulmine. Hamilton 5, così è spento

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