GP Cina le pagelle | Antonelli fa la storia Hamilton rinato Verstappen all' inferno

Durante il Gran Premio di Cina, Antonelli ha scritto una pagina importante, diventando il primo a raggiungere un risultato storico in questa gara. Nel frattempo, Hamilton ha mostrato un miglioramento rispetto alle precedenti prestazioni, mentre Verstappen ha avuto una giornata difficile e ha concluso la corsa in fondo alla classifica. La corsa di Shanghai ha visto anche un duello tra Leclerc e Hamilton, con Bearman che si è distinto tra i piloti.

A Shanghai Antonelli scrive la storia. Dietro, il duello tra Leclerc ed Hamilton, con Bearman che si prende la scena e Verstappen che affonda. E la McLaren campione del mondo? Inghiottita da un buco nero, tra problemi e imbarazzo. ANTONELLI 10 Pole e vittoria. Storia fatta. E' il poleman più giovane della Formula 1. In gara è in testa dal secondo giro e martella fino all'ultimo. Nel finale un lungo e un traverso più frutto dell'emozione. Poi gioia e lacrime. Vent’anni dopo Fisichella un italiano torna a vincere. HAMILTON 8.5 Duello serrato e corretto con Charles. Si batte, si sbatte e alla fine la spunta. La macchina gli piace. Questa nuova F1 pure. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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