Durante il GP di Miami, Norris ha preso il comando al 13° giro superando Leclerc, che a sua volta era stato passato anche da Antonelli. Tuttavia, Leclerc ha recuperato la seconda posizione rispondendo all’attacco. La safety car è rientrata al giro 12 e Leclerc ha mantenuto la posizione. In precedenza, Piastri si trovava in quarta posizione, seguito da Russell e Hamilton.

16° giro - Norris precede di 2" Antonelli che ha vinto la battaglia con Leclerc, ora terzo a 3"4 da Norris. Quarto è Piastri a 1" da Leclerc, poi Russell e Hamilton tutti vicinissimi. A seguire Colapinto Sainz Albon Verstappen Bearman Ocon Lindblad Bortoleto Perez Bottas Alonso Stroll 13° giro - Norris supera Leclerc e va al comando, anche Antonelli passa la Ferrari, ma Leclerc risponde e si riprende la seconda posizione La SC è rientrata al giro 12, Leclerc tiene il primo posto, ma Norris si fa minaccioso, poi Antonelli Piastri Russell Hamilton Colapinto Albon Sainz e Bearman, questa la top 10. Bottas in regime di SC si è fermato ai box per...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP di Miami, la diretta: Norris leader, Antonelli e Leclerc si danno battaglia, quarto Piastri poi Russell e Hamilton

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