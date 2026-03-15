Durante il Gran Premio in Cina, Antonelli si trova in testa alla gara, mentre Russell riesce a superare Hamilton e si piazza secondo. Leclerc si posiziona quarto, e nel corso del rally si verificano varie soste ai box, tra cui quella di Stroll dell’Aston Martin-Honda. Al nono giro, la safety-car entra in pista dopo che Lindblad supera Lawson, che successivamente si ferma ai box.

Ai box Antonelli Russell Hamilton Leclerc Gasly Si ferma a bordo pista la Aston Martin-Honda di Stroll, safety-car 9° giro - Lindblad supera Lawson che poi va ai box per cambiare le gomme imitato da Verstappen e Sainz Duello tra le due Racing Bulls-Ford di Lawson e Lindblad per l'ottavo posto Ricordiamo che le due McLaren-Mercedes di Norris e Piastri non si sono schierate in griglia di partenza per irrisolvibili problemi tecnici. Uguale sorte per l'Audi Sauber di Bortoleto e la Williams-Mercedes di Albon. Non male per la nuova F1. 6° giro - Antonelli precede di 1"4 Russell, di 2"9 Hamilton, di 4" Leclerc, di 7"4 Gasly, poi a 11"5... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP Cina, la diretta: Antonelli leader, Russell supera Hamilton per la seconda posizione, quarto Leclerc

Articoli correlati

F1 Gp Cina: Russell vince la Sprint. Leclerc 2° davanti a Hamilton, scintille in casa Ferrari. Antonelli 5° DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono.

LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Hamilton si prende la testa della Sprint! Russell e Leclerc inseguono, 5° AntonelliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4° giro/19 Straordinario il confronto tra Russell ed Hamilton e il ferrarista tiene la vetta.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a GP Cina la diretta Antonelli leader...

Temi più discussi: Formula 1 2026, Gp Cina: orari tv e diretta streaming; Formula 1, oggi il Gp di Cina - La gara in diretta; F1, Gp della Cina: dove vederlo in diretta tv e streaming; DIRETTA F1, GP Cina 2026: LIVE gara - Live - Formula 1.

GP Cina, la diretta: Antonelli leader, Russell supera Hamilton per la seconda posizione, quarto LeclercRicordiamo che le due McLaren-Mercedes di Norris e Piastri non si sono schierate in griglia di partenza per irrisolvibili problemi tecnici. Uguale sorte per l'Audi Sauber di Bortoleto e ... leggo.it

F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda filaIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it

Per la prima volta in Cina una tigre siberiana è stata filmata con cinque cuccioli, un evento rarissimo perché di solito le femmine partoriscono da uno a quattro piccoli; https://kodmi.it/DP3m5 facebook

Inaugurata in Cina la scala mobile urbana più lunga al mondo alta come un grattacielo di 80 piani. Ecco cosa collega x.com