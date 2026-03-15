Durante il GP di Cina, Antonelli mantiene la prima posizione mentre Hamilton si avvicina a 1,4 secondi di distanza. Leclerc si difende da Russell, che si trova dietro di lui nel 20° giro. Nella corsa per il quinto posto, Colapinto supera Bearman in una battaglia avvincente. La gara prosegue con cambi di posizione e strategie che si sviluppano lungo il tracciato.

Mercedes e Ferrari stanno facendo una gara a parte, lontani gli altri avversari Antonelli regge bene la prima posizione, Hamilton è ora a 1"4, Russell è nella scia di Leclerc 20° giro - Battaglia per il quinto posto tra Colapinto Bearman che supera Ocon, Verstappen che supera Gasly 19° giro - Colapinto affianca e supera Ocon per il quinto posto, Verstappen duella con Gasly 18° giro - Antonelli reagisce bene a Hamilton e lo tiene a 1"2, Leclerc è terzo a 3", Russell quarto a 4", più staccati Colapinto e Ocon che essendo partiti con le hard resistono bene senza pit-stop. Settimo è Bearman poi Gasly Verstappen Lindblad Hulkenberg Lawson Sainz Hadjar Bottas Perez Alonso Con le gomme hard, Hamilton appare decisamente il più veloce di tutti e segna il giro più veloce, ma Antonelli risponde bene e glielo strappa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - GP Cina, la diretta: Antonelli guadagna decimi su Hamilton, Leclerc si difende da Russell

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Aggiornamenti e notizie su GP Cina la diretta Antonelli guadagna...

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