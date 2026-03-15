LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Safety Car che consente ad Antonelli di allungare

Durante il 11° giro del Gran Premio di Cina 2026, la Safety Car è entrata in pista, permettendo ad Antonelli di guadagnare terreno. In questa fase, i piloti Russell, Hamilton e Leclerc hanno deciso di montare gomme hard. La corsa prosegue con queste strategie e le vetture che si preparano a riprendere la fase concitata della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro56 Gomme hard per Antonelli, Russell, Hamilton e Leclerc. Mancano però ben 45 giri: riusciranno ad andare sino in fondo o dovranno fermarsi ancora? 11° giro56 Doppio pit-stop sia per Antonelli-Russell sia per Hamilton-Leclerc. 10° giro56 SAFETY CAR! Vediamo se la Ferrari riuscirà a sbagliare anche stavolta la strategia. 10° giro56 Si ferma in pista la Aston Martin di Stroll. Safety Car in arrivo. 10° giro56 Allucinante la crisi di Verstappen. Viene sorpassato da Bearman, poi rientra ai box per il cambio gomme. 9° giro56 Leclerc a 6 decimi da Hamilton. Sembra più veloce, ma per il momento non c’è bagarre tra i piloti Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Safety Car che consente ad Antonelli di allungare Articoli correlati LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell in vetta nella Sprint davanti a Leclerc, 4° Hamilton e 7° Antonelli. C’è la Safety CarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/19 La Safety Car rientra! 16° giro/19 Ora vedremo se la Ferrari sfrutterà ancora le sue qualità... LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: safety car al 13° giro, tutti ai box!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13° giro/19 ATTENZIONE FERMO HULKENBERG IN PISTA! Safety car e tutti vanno ai box per montare le soft. Contenuti e approfondimenti su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA Safety... Temi più discussi: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli il più giovane della storia in pole! Brivido Russell, Ferrari in agguato; F1: Cina, Russell vince la gara sprint davanti alle Ferrari; DIRETTA F1, GP Cina 2026: Live Sprint - GARA - Live - Formula 1; F1, Sprint GP Cina 2026 LIVE: Russell trionfa a Shanghai! Ferrari batte McLaren, Hamilton sul podio. F1, orari GP Cina: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheLa Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su una pista molto diversa da quella dove hanno debuttato le nuove regole del Mondiale: da Melbourne si passa a Shanghai. Oggi il via ... sport.sky.it F1, GP Cina diretta LIVE: Antonelli sogna dalla pole con le Ferrari in seconda filaIl racconto in diretta del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 15 mar ... sport.virgilio.it I semafori del Gran Premio di Cina stanno per spegnersi. A Shanghai la strategia potrebbe fare la differenza: degrado gomme e possibili Safety Car rendono la gara molto più aperta di quanto sembri sulla carta. Abbiamo analizzato gli scenari strategici più p facebook George Russell, su Mercedes, ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall'ingresso della safety car a pochi chilometri dal termine. Ad un giro dalla fine Hamilton è x.com