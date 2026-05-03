Al 53° giro del Gran Premio di Miami, Antonelli mantiene un vantaggio di 2,6 secondi su Norris, mentre Leclerc si trova stabile in terza posizione, con Piastri che si avvicina a 1,6 secondi. Verstappen è tallonato da Russell, che cerca di guadagnare terreno. Norris sembra aver rallentato, mentre Hamilton si trova in settima posizione. La gara si avvicina alla conclusione con pochi giri ancora da disputare.

55° giro - Piastri ha raggiunto Leclerc, Russell battaglia con Verstappen 53° giro di 57 - Sale a 2"6 il vantaggio di Antonelli su Norris, Leclerc deve guardarsi da Piastri che è a 1"6 mentre Verstappen è insidiato da Russell. Solitario settimo un Hamilton indecifrabile questo weekend E comunque la pioggia non si è vista. 50° giro di 57 - Antonelli +1"9 su Norris, a 21"7 Leclerc poi Piastri Verstappen Russell Hamilton Colapinto Sainz Albon Bearman Bortoleto Ocon Lindblad Perez Alonso Stroll Bottas Antonelli ha 1"7 su Norris che ormai sembra avere tirato i remi in barce, ma aspettiamo. 49° giro - Piastri soffia la quarta piazza a Verstappen Antonelli si lamenta del cambio non perfetto con le marce Alla fine Verstappen deve arrendersi a Leclerc che va terzo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP di Miami, la diretta: Antonelli viaggia forte, Norris sembra essersi arreso, Leclerc è terzo, Hamilton settimo

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