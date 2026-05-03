F1 al Gp di Miami Antonelli fa tris e vince davanti a Norris

Durante il Gran Premio di Miami, quarta gara del Campionato del Mondo di Formula 1, Kimi Antonelli ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, dopo aver già vinto in Cina e Giappone. La gara si è conclusa con Antonelli davanti a Norris, con un risultato che ha consolidato la sua posizione nel campionato. La corsa si è svolta senza particolari incidenti e ha visto una competitiva battaglia tra i piloti.

Kimi Antonelli cala il tris e dopo i successi in Cina e Giappone conquista la vittoria anche nel Gp di Miami, quarta tappa del Mondiale. Il 19enne bolognese della Mercedes ha preceduto il campione del mondo della McLaren, Lando Norris, terza l’altra vettura ‘papaya’ di Oscar Piastri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1) Sfortunato il ferrarista Charles Leclerc, tradito dalla vettura a un giro dalla fine e scivolato dal terzo al sesto posto per un problema tecnico all’ala. Ai piedi del podio l’altra Mercedes di George Russell che precede la Red Bull di Max Verstappen, protagonista di giornata con una serie di sorpassi ed errori.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, al Gp di Miami Antonelli fa tris e vince davanti a Norris Notizie correlate Leggi anche: Formula 1, Gp Miami: Antonelli strepitoso, fa tris vincendo davanti a Norris e Piastri. Solo sesto posto per Leclerc Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: valori ribaltati. Verstappen davanti ad Antonelli in Q2, si salva Norris Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mitico Antonelli, terza pole consecutiva! Verstappen strappa la 1ª fila a Leclerc; Gp Miami, Antonelli in pole position. Griglia di partenza Gran Premio Formula 1; F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d'arrivo e classifica; F1 - Leclerc a podio nella sprint di Miami. Antonelli quarto al traguardo, retrocesso sesto. GP Miami 2026, Gara: Antonelli imbattibile, poi le McLaren. Disastro Leclerc sul finale – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Miami F1, LIVE dalle 21.45 di domenica 3 maggio 2026 ... formulapassion.it Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: Antonelli vince da padrone! Leclerc combatte da leoneOggi è andato in scena il GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si ... oasport.it #F1, la classifica aggiornata dopo la gara a Miami: Antonelli scappa in testa, Russell è lontano! x.com Antonelli non si ferma più: primo a Miami davanti a Norris e Piastri https://www.ladige.it/sport/2026/05/03/antonelli-non-si-ferma-piu-primo-a-miami-davanti-a-norris-e-piastri-1.4355072 - facebook.com facebook