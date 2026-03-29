F1 GP Giappone 2026 | Antonelli vince e va in testa al Mondiale?

Durante il Gran Premio del Giappone a Suzuka, Kimi Antonelli ha concluso in prima posizione, portando a casa la vittoria. Con questo risultato, il pilota ha raggiunto 72 punti in classifica generale, salendo al vertice del campionato mondiale. La gara si è disputata su un circuito noto per le sue curve e le condizioni climatiche variabili, che hanno influenzato le strategie dei team.

Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone a Suzuka e conquista la vetta del Mondiale con 72 punti. La Safety Car al giro 22 ribalta la gara e scatena la furia di George Russell. Leclerc strappa un podio spettacolare alla Ferrari con sorpassi da antologia su Hamilton e sullo stesso Russell. Verstappen solo ottavo: la Red Bull è in crisi nera. La partenza da incubo. Antonelli scatta dalla pole position ma la partenza è disastrosa: dalla prima alla sesta posizione in pochi metri. Oscar Piastri prende il comando con la MCL62 davanti a Charles Leclerc, Lando Norris e George Russell. Lewis Hamilton resta quinto. Il diciannovenne bolognese si ritrova a inseguire, dietro a Norris, con il lavoro di qualifica vanificato in un istante. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - F1, GP Giappone 2026: Antonelli vince e va in testa al Mondiale? Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli sfrutta la Safety Car e va in testa al Mondiale! Leclerc dà spettacolo Kimi Antonelli vince il GP del Giappone e balza in testa al Mondiale di F1! Podio d’orgoglio per LeclercAndrea Kimi Antonelli si complica la vita con una partenza da incubo ma vince comunque per dispersione il Gran Premio del Giappone 2026, diventando... Contenuti e approfondimenti su F1 GP Giappone 2026 Antonelli vince e... Temi più discussi: Antonelli, una pole position da applausi: l'analisi di un giro perfetto; F1 GP Giappone 2026: pole position di Andrea Kimi Antonelli, risultati qualifiche - Formula 1; Antonelli-bis a Suzuka, vince ed è in testa al Mondiale! Leclerc 3° precede Russell; F1 GP Giappone 2026, risultati qualifiche e griglia di partenza: Antonelli in pole!. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli sfrutta la Safety Car e va in testa al Mondiale! Leclerc dà spettacoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA 9.02 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. oasport.it Gp Giappone: capolavoro Antonelli e sono due! Piastri secondo, Leclerc sul podio, Hamilton 6°Il racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 20 ... sport.virgilio.it F1 Giappone, il trionfo di Kimi Antonelli: da 74 anni un pilota italiano non vinceva due gran premi consecutivi. L'ultimo a riuscire Alberto Ascari nel 1952 - facebook.com facebook “Massimo 2 ore di smartphone al giorno”. Il Giappone diviso sul nuovo divieto per adulti e ragazzi - la Repubblica x.com