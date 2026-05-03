Gp di Miami di F1 Antonelli conquista la pole Leclerc parte in seconda fila

Sabato 2 maggio si è svolta la sessione di qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, con Andrea Kimi Antonelli che ha ottenuto la prima posizione in griglia. Leclerc partirà dalla seconda fila, mentre le altre posizioni sono state occupate da diversi piloti delle scuderie di punta. La gara si terrà domenica e promette di essere molto combattuta.

Miami – Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position del Gp di Miami, sabato 2 maggio. Il pilota emiliano della Mercedes conquista il terzo miglior tempo consecutivo nelle qualifiche girando in 1’27?798, precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’27?964) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1’28?143). Quarta piazza per il vincitore della sprint, l’inglese della McLaren Lando Norris (1’28?183), che si lascia alle spalle i connazionali George Russell (1’28?197) con la Mercedes e Lewis Hamilton (1’28?319) con la Ferrari e il compagno di scuderia, l’australiano Oscar Piastri (1’28?500). A completare la top ten l’argentino dell’Alpine Franco Colapinto (1’28?762), e i francesi Isack Hadjar (1’28?789) con Red Bull e Pierre Gasly (1’28?810) al volante dell’Alpine.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila. La griglia di partenza Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila, Hamilton in terzaOggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: F1 GP Miami: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito della Florida; Formula 1, oggi Gp Miami: orario, griglia di partenza e dove vederlo; La F1 in pista a Miami: oggi la gara anticipata alle 19; Orari TV GP Miami 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1. Griglia di partenza F1, GP Miami 2026: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila, Hamilton in terzaOggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito semicittadino della metropoli ... oasport.it GP di Miami 2026, Antonelli conquista la pole e la dedica a Zanardi: orario e dove vedere la garaKimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Miami di Formula 1 al volante della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, fermando il ... lapresse.it Quello vissuto tra le curve di Miami è stato un sabato dal sapore diverso per Max Verstappen, che è riuscito a riportare la sua Red Bull nella lotta per il vertice dopo settimane decisamente complicate. La prima fila conquistata dall'olandese racconta di un pass - facebook.com facebook Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di tre ore rispetto all'orario previsto. Lo ha deciso la Fia in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 x.com