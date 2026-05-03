Gp di Miami | Antonelli vince ancora e vola nel Mondiale

Da puntomagazine.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Gran Premio di Miami, Antonelli ha ottenuto una nuova vittoria, salendo ancora una volta sul podio e consolidando la sua posizione nel Mondiale. Norris si è classificato secondo, mentre Piastri ha completato il podio. Tra le vetture in gara, molte hanno portato nuove parti e aggiornamenti, in particolare Ferrari e McLaren, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La gara si è svolta in un clima di grande curiosità per le novità tecniche presentate.

Norris secondo, Piastri sul podio.. La curiosità era tanta, molte monoposto, in modo particolare Ferrari e McLaren, si presentavano a questo Gran Premio con tantissime novità. La gara ha detto che a dettare legge è ancora la Mercedes ma in modo particolare di un diciannovenne, italiano, che domina e guadagna nella classifica mondiale. La gara, anticipata di tre ore per rischio temporali, inizia con Antonelli in pole ma che viene beffato da Leclerc che partito terzo, riesce a frenare capendo il lungo di Antonelli e Verstappen e si porta al comando. I primi giri vedono il pilota Ferrari in testa ma la gioia dura poco. Troppo superirore la Mercedes di Antonelli che al quinto giro si porta in testa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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