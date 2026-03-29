Gp Giappone Antonelli vince ancora Kimi è il nuovo leader del Mondiale

A Suzuka, in Giappogna, il Gran Premio si è concluso con la vittoria di Antonelli, che ha approfittato della Safety Car per risalire e conquistare il primo posto. Kimi, invece, ha preso la testa del campionato mondiale, superando gli avversari e mantenendo la posizione di leader. La gara si è rivelata difficile, ma il pilota ha saputo gestire bene le situazioni sul circuito.

Suzuka (Giappone) 29 marzo 2026 - È stata una gara in salita, ma la Safety Car dà una spinta al suo talento e gli permette di vincere ancora. Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone, dopo aver rimontato da una partenza sbagliata, merito in parte anche dell'ingresso della vettura di sicurezza, ma anche di un ritmo devastante, che nessuno ha saputo tenere. Si accende però la competizione: la McLaren torna a mostrare i muscoli e mette Oscar Piastri sul podio al secondo posto. Ferrari c'è e Charles Leclerc arriva terzo, battendo in volata George Russell, solo quarto al traguardo, davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton. Il successo vale al pilota italiano anche il primato Mondiale: non succedeva dal 2005, quando Giancarlo Fisichella vinse la gara d'apertura della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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