GP di Miami 2026 Antonelli conquista la pole e la dedica a Zanardi | orario e dove vedere la gara

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Miami di Formula 1, guidando la Mercedes-AMG Petronas con il tempo di 1:27. La gara si svolgerà in concomitanza con questa sessione di qualifiche, e la partenza avverrà secondo le posizioni ottenute nelle prove. La corsa si terrà in orario serale e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Antonelli ha dedicato questa prestazione a Zanardi.

Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Miami di Formula 1 al volante della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, fermando il cronometro sull’1:27.798 al termine di una qualifica tiratissima. Per il giovane pilota italiano si tratta della terza pole consecutiva: un risultato di grande prestigio, che conferma il talento e la crescita mostrata nel corso della stagione, oltre a rappresentare un segnale forte in vista della gara. Alle sue spalle si piazza Max Verstappen con la Red Bull Racing, secondo in griglia con il tempo di 1:27.964, a meno di due decimi dalla pole. L’olandese resta comunque pienamente in corsa per la vittoria, confermandosi tra i principali protagonisti del weekend americano.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - GP di Miami 2026, Antonelli conquista la pole e la dedica a Zanardi: orario e dove vedere la gara Notizie correlate Miami, Antonelli in pole e la dedica a Zanardi: ‘Questa è per lui’, mentre McLaren domina la sprintIl giovane italiano firma la terza pole consecutiva e ricorda Zanardi, Norris torna alla vittoria nella gara breve La pole di Antonelli a Miami in... F1 Miami: Terza pole di fila per Antonelli, dedica a ZanardiAGI - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp Miami; F1, GP Miami: Antonelli alla 3ª pole di seguito come Senna e Schumacher; Mitico Antonelli, terza pole consecutiva! Verstappen strappa la 1ª fila a Leclerc; Gp Miami, Antonelli in pole position. Griglia di partenza Gran Premio Formula 1. GP di Miami 2026, Antonelli conquista la pole e la dedica a Zanardi: orario e dove vedere la garaKimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio di Miami di Formula 1 al volante della Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, fermando il ... lapresse.it Gp Miami, super pole di Antonelli davanti a Verstappen e Leclerc: Dedicata a Zanardi – Rivivi le qualificheGp Miami, super pole di Antonelli davanti a Verstappen e Leclerc: Dedicata a Zanardi – Rivivi le qualifiche(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista a Miami oggi, sabato 2 maggio, Kimi Antonelli cen ... sulpanaro.net Il Gran Premio di Miami cambia orario per evitare il peggioramento delle condizioni meteo atteso nel pomeriggio: la partenza viene anticipata alle 13 locali (19 in Italia) per ridurre i rischi legati a piogge intense e temporali Una scelta condivisa da federazion - facebook.com facebook Formula 1, oggi Gp Miami: orario, griglia di partenza e dove vederlo x.com