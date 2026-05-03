Il Gozzano si prepara a sfidare la Cairese in una partita decisiva per la salvezza, con l’obiettivo di ottenere punti utili per evitare la retrocessione. La squadra piemontese ha annunciato il ritorno di alcuni giocatori chiave, pronti a scendere in campo per la sfida. La differenza reti potrebbe diventare un fattore determinante nella classifica finale in caso di parità di punti con altre squadre.

? Cosa scoprirai Come può il Gozzano superare il Derthona grazie alla differenza reti?. Quali giocatori del Gozzano torneranno in campo per la salvezza?. Perché la Novaromentin è finita ufficialmente in Eccellenza dopo sette sconfitte?. Cosa deve fare la Cairese per evitare i playout oggi pomeriggio?.? In Breve Gozzano punta a 39 punti per superare il Derthona per differenza reti.. Cairese con 40 punti lotta per la salvezza diretta senza playout.. Novaromentin retrocede in Eccellenza dopo sette sconfitte consecutive in Serie D.. Mister Molluso attende il rientro di Pennati e le condizioni di Di Giovanni.. Il Gozzano affronta oggi, domenica 3 maggio 2026, l’ultima sfida stagionale contro la Cairese con l’obiettivo di blindare la posizione in classifica e prepararsi ai playout.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gozzano sfida la Cairese: lotta per la salvezza e addio Novaromentin

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