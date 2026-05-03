Gozzano batte la Cairese | Sarpa decide il match verso i playout

Il Gozzano ha vinto la partita contro la Cairese grazie a un gol di Sarpa, che ha deciso il risultato finale. La sfida si è disputata all'Allesina e ha determinato il risultato che potrebbe influenzare il cammino verso i playout. La squadra ha ottenuto una vittoria importante in vista delle prossime sfide, con Sarpa che ha segnato il gol decisivo.

? Cosa scoprirai Come farà il Gozzano a trasformare il vantaggio in salvezza?. Chi ha deciso il match per il Gozzano all'Allesina?. Perché la Cairese si trova ora in una situazione critica?. Cosa è successo nella storica goleada tra Ligorna e Novaromentin?.? In Breve Sarpa segna al 18° minuto, poi Di Giovanni sostituisce il marcatore al 32°. Ligorna batte Novaromentin 9-1 con tripletta di Vuthaj e Pastore. Novaromentin retrocessa in Eccellenza con 16 punti dopo l'ottava sconfitta consecutiva. Playout del 10 maggio vedono Gozzano contro Derthona e Cairese contro Asti. Il Gozzano vince 1-0 contro la Cairese allo stadio Allesina e si prepara a sfidare il Derthona domenica 10 maggio per la salvezza in Serie D.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gozzano batte la Cairese: Sarpa decide il match verso i playout Notizie correlate Castellanzese batte la Leon: Chessa decide il match e vola versoAl campo Provasi, la Castellanzese ha consolidato la propria posizione in classifica battendo la Leon per 1-0 in una sfida cruciale per la salvezza. Gozzano sfida la Cairese: lotta per la salvezza e addio Novaromentin? Cosa scoprirai Come può il Gozzano superare il Derthona grazie alla differenza reti? Quali giocatori del Gozzano torneranno in campo per la... Tutti gli aggiornamenti Serie D, il Gozzano ai playout contro i leoncelli del DerthonaIl Gozzano si giocherà la permanenza in Serie D ai playout: i cusiani affronteranno il Derthona al Coppi il prossimo 10 maggio. lavocedinovara.com Serie D: il Gozzano deciso a imporsi sulla Cairese, Novaromentin ai salutiIl Gozzano deciso a vincere contro la Cairese per provare a migliorare la posizione in ottica play-out, la Novaromentin contro il Ligorna. lavocedinovara.com