Una foto di Gonzalo Higuain, raffigurato in canottiera con barba lunga, pochi capelli e un aspetto trasandato, ha fatto rapidamente il giro dei social network, diventando virale. L'immagine ha attirato l'attenzione di molti utenti, generando discussioni e commenti diffusi online. La diffusione della foto ha portato a numerose reazioni e ha sollevato interrogativi sulla sua provenienza e sul motivo per cui sia diventata così condivisa.

La foto di Gonzalo Higuain in canottiera, barba e (pochi) capelli lunghi, un po' trasandato e decisamente appesantito, ha fatto il giro del mondo diventando, come si dice in gergo social, virale. L'ex attaccante di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan, oggi ha 38 anni e fino a 6 stagioni fa era il terrore delle difese della Serie A e dell'Europa. Titolare della Nazionale argentina al fianco di Leo Messi fino al Mondiale russo nel 2018, recordman della storia della Serie A nel 201516, appena 10 anni esatti fa, con 36 gol segnati in 35 partite con il Napoli, letale anche nella Juventus con 3 scudetti vinti tra 2016 e 2020 (salvo una stagione trascorsa tra Milan e Chelsea), il Pipita ha scelto di chiudere con il calcio "svernando" nella Mls americana, nelle fila dell' Inter Miami.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gonzalo Higuain e la foto che ha sconvolto il mondo: cosa non torna

Notizie correlate

Cosa fa oggi Gonzalo Higuain, sparito dal calcio per vivere la vita che desiderava davveroDopo il ritiro dal calcio di Higuain si sa davvero poco: oggi vive a Miami con la compagna e la figlia, lontano dai riflettori come aveva sempre...

Insigne sincero: «Più forte Higuain o Cavani? Scelgo Gonzalo per questo motivo». Cosa ha dettodi Redazione JuventusNews24Lorenzo Insigne in una recente intervista ha parlato di Higuain e Cavani, scegliendo l’ex Juve per questa ragione.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ma è davvero Higuain? Un selfie col Pipita a Miami sta spaccando i social; Higuan, la foto virale sui social: È irriconoscibile. La 'trasformazione' del 'Pipita' versione Cast Away; Gonzalo Higuain irriconoscibile dopo il ritiro con barba e senza capelli, la foto dell'ex calciatore è virale; Higuain a 39 anni: la foto a Miami che ha sorpreso tutti.

Mistero Higuain: La foto con i capelli lunghi è creata con AI. Ecco quale sarebbe la foto originaleL'ex attaccante era divenuto virale sui social per un'immagine che lo ritraeva in un negozio con un look trasandato, poi è arrivata la spiegazione: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Higuain, spunta la foto originale con il tifoso: l’ex bomber è stato vittima dell’intelligenza artificialeLa foto virale del tifoso con Gonzalo Higuain è stata modificata con l'intelligenza artificiale; a rivelarlo, è stato proprio il ragazzo. ilnapolista.it

Le ultime immagini che abbiamo di Gonzalo Higuain sono quelle di un bomber che ha lasciato un grande segno in Italia, ma la foto in canotta e ciabatte ha riportato tutti alla realtà. Dopo il ritiro è praticamente sparito dai radar… ma la sua nuova vita è molto di - facebook.com facebook

Gonzalo Higuain #GoalOfTheDay x.com