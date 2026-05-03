Gonzalo Higuain e la foto che ha sconvolto il mondo | cosa non torna

Da liberoquotidiano.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una foto di Gonzalo Higuain, raffigurato in canottiera con barba lunga, pochi capelli e un aspetto trasandato, ha fatto rapidamente il giro dei social network, diventando virale. L'immagine ha attirato l'attenzione di molti utenti, generando discussioni e commenti diffusi online. La diffusione della foto ha portato a numerose reazioni e ha sollevato interrogativi sulla sua provenienza e sul motivo per cui sia diventata così condivisa.

La foto di Gonzalo Higuain in canottiera, barba e (pochi) capelli lunghi, un po' trasandato e decisamente appesantito, ha fatto il giro del mondo diventando, come si dice in gergo social, virale. L'ex attaccante di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan, oggi ha 38 anni e fino a 6 stagioni fa era il terrore delle difese della Serie A e dell'Europa.  Titolare della Nazionale argentina al fianco di Leo Messi fino al Mondiale russo nel 2018, recordman della storia della Serie A nel 201516, appena 10 anni esatti fa, con 36 gol segnati in 35 partite con il Napoli, letale anche nella Juventus con 3 scudetti vinti tra 2016 e 2020 (salvo una stagione trascorsa tra Milan e Chelsea), il Pipita ha scelto di chiudere con il calcio "svernando" nella Mls americana, nelle fila dell' Inter Miami.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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