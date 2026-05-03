Cosa fa oggi Gonzalo Higuain sparito dal calcio per vivere la vita che desiderava davvero

Da quando ha lasciato il calcio professionistico, Gonzalo Higuain si è trasferito a Miami, dove vive con la compagna e la figlia. Si tiene lontano dai media e dai campi da gioco, preferendo condurre una vita privata e tranquilla. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle sue attività quotidiane o sui progetti futuri. La sua presenza nel mondo dello sport si limita ormai ai ricordi e alle interviste rilasciate in passato.

Dopo il ritiro dal calcio di Higuain si sa davvero poco: oggi vive a Miami con la compagna e la figlia, lontano dai riflettori come aveva sempre immaginato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La foto di Gonzalo Higuain col look trasandato a Miami è virale, ma nascono dubbi: “È davvero lui?”Una foto di Gonzalo Higuain in un negozio di articoli sportivi a Miami è diventata virale sui social: l'ex attaccante di Napoli, Juventus, Real... Jonathan Kashanian, Sparito dalla Tv: Che Cosa Fa Oggi?Dalla vittoria al Grande Fratello all’addio a Verissimo con Silvia Toffanin: ecco cosa fa oggi Jonathan Kashanian e perché ha cambiato vita Per anni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ma è davvero Higuain? Un selfie col Pipita a Miami sta spaccando i social; Higuain a 39 anni: la foto a Miami che ha sorpreso tutti; Gonzalo Higuain, che fine ha fatto? Un fan lo incontra a Miami: ora è irriconoscibile; Higuain cosa fa oggi? I problemi con la compagna, il patrimonio da 16 milioni di euro, l'aiuto a Beckham, i tornei di padel. Cosa fa oggi Gonzalo Higuain, sparito dal calcio per vivere la vita che desiderava davveroDopo il ritiro dal calcio di Higuain si sa davvero poco: oggi vive a Miami con la compagna e la figlia, lontano dai riflettori come aveva sempre immaginato ... fanpage.it Higuain, cosa fa oggi El Pipita a Miami: il lavoro con Beckham, il patrimonio, la morte della mamma e i problemi con la moglie Lara WechslerLa barba lunga, la calvizie incipiente e l'aspetto dismesso. L'ultima immagine che ritrare la leggenda del calcio Gonzalo Higuaín l'ha reso irriconoscibile ai ... corriereadriatico.it Gonzalo Higuain a tratti irriconoscibile Una foto che sta circolando su X nelle ultime ore (difficile verificare l'autenticità) mostra un Pipita sicuramente diverso da quello che ricordiamo noi #Higuain - facebook.com facebook Il vero peccato intorno a Gonzalo #Higuain è quello di non concedersi ai microfoni per raccontare il processo di una star che ha deciso di essere vero in un mondo di falsi. Ce ne sarebbe di bisogno. x.com