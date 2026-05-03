Cosa fa oggi Gonzalo Higuain sparito dal calcio per vivere la vita che desiderava davvero

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando ha lasciato il calcio professionistico, Gonzalo Higuain si è trasferito a Miami, dove vive con la compagna e la figlia. Si tiene lontano dai media e dai campi da gioco, preferendo condurre una vita privata e tranquilla. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle sue attività quotidiane o sui progetti futuri. La sua presenza nel mondo dello sport si limita ormai ai ricordi e alle interviste rilasciate in passato.

Dopo il ritiro dal calcio di Higuain si sa davvero poco: oggi vive a Miami con la compagna e la figlia, lontano dai riflettori come aveva sempre immaginato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

La foto di Gonzalo Higuain col look trasandato a Miami è virale, ma nascono dubbi: “È davvero lui?”Una foto di Gonzalo Higuain in un negozio di articoli sportivi a Miami è diventata virale sui social: l'ex attaccante di Napoli, Juventus, Real...

Jonathan Kashanian, Sparito dalla Tv: Che Cosa Fa Oggi?Dalla vittoria al Grande Fratello all’addio a Verissimo con Silvia Toffanin: ecco cosa fa oggi Jonathan Kashanian e perché ha cambiato vita Per anni...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ma è davvero Higuain? Un selfie col Pipita a Miami sta spaccando i social; Higuain a 39 anni: la foto a Miami che ha sorpreso tutti; Gonzalo Higuain, che fine ha fatto? Un fan lo incontra a Miami: ora è irriconoscibile; Higuain cosa fa oggi? I problemi con la compagna, il patrimonio da 16 milioni di euro, l'aiuto a Beckham, i tornei di padel.

gonzalo higuain cosa fa oggi gonzaloCosa fa oggi Gonzalo Higuain, sparito dal calcio per vivere la vita che desiderava davveroDopo il ritiro dal calcio di Higuain si sa davvero poco: oggi vive a Miami con la compagna e la figlia, lontano dai riflettori come aveva sempre immaginato ... fanpage.it

gonzalo higuain cosa fa oggi gonzaloHiguain, cosa fa oggi El Pipita a Miami: il lavoro con Beckham, il patrimonio, la morte della mamma e i problemi con la moglie Lara WechslerLa barba lunga, la calvizie incipiente e l'aspetto dismesso. L'ultima immagine che ritrare la leggenda del calcio Gonzalo Higuaín l'ha reso irriconoscibile ai ... corriereadriatico.it

Digita per trovare news e video correlati.