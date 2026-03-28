Lorenzo Insigne, in un’intervista recente, ha confrontato Higuain e Cavani, dichiarando di preferire l’attaccante che ha vestito la maglia della Juventus, motivando la sua scelta con un motivo specifico. La conversazione si è concentrata sui due attaccanti, senza ulteriori dettagli sul contesto o altri aspetti della carriera dei giocatori.

Lorenzo Insigne in una recente intervista ha parlato di Higuain e Cavani, scegliendo l’ex Juve per questa ragione. Ecco le sue dichiarazioni. Intervistato ai microfoni di Sportweek, Lorenzo Insigne ha parlato di vari temi, tra cui anche quello riguardante il paragone tra Cavani e Higuain. ULTIMISSIME JUVE LIVE PIU’ FORTE HIGUAIN O CAVANI – «Non farmi ’ste domande. Ho fatto fare gol a tutti e due. Cavani attacca di più la profondità, lotta di più, però scelgo Gonzalo perché la sua qualità mi impressionava. Era un trequartista travestito da punta». EURO 2020 – « Io che salto addosso a Donnarumma dopo l’ultimo rigore parato mentre penso: ‘Che abbiamo combinato!’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Insigne sincero: «Più forte Higuain o Cavani? Scelgo Gonzalo per questo motivo». Cosa ha detto

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